- Le forze di sicurezza ucraine hanno notevolmente aumentato il numero di attacchi nel territorio dell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk. Lo ha detto Eduard Basurin, il rappresentante ufficiale della milizia popolare di Donetsk. "La situazione lungo la linea di contatto continua a degenerare. Negli ultimi giorni, il numero e l'intensità dei bombardamenti del territorio delle repubbliche popolari da parte dell'esercito ucraino sono notevolmente aumentati", ha detto Basurin. Le unità della milizia popolare dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk sono costrette a rispondere al fuoco per sopprimere i punti di fuoco delle forze di sicurezza ucraine, ha detto Basurin. "Le unità della milizia popolare sono costrette a sopprimere costantemente i punti di fuoco delle forze armate ucraine per prevenire la morte della popolazione civile", ha detto il rappresentante ufficiale. "Sul territorio di Donetsk, le attività dei gruppi di sabotaggio ucraini hanno intensificato le loro attività presso le strutture socialmente significative e industriali della repubblica popolare per destabilizzare la situazione. Hanno effettuato una serie di attacchi terroristici, a seguito dei quali sono rimasti feriti e morti dei nostri cittadini", ha aggiunto Basurin (Rum)