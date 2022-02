Ucraina: Le Drian, ancora possibile dialogo con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ancora ritiene che ci sia spazio per il dialogo con la Russia, anche se dipende da Mosca percorrere tale strada. Lo ha affermato il ministro degli Esteri francese, Jean Yves Le Drian, nel colloquio telefonico avuto oggi con l'omologo russo, Sergej Lavrov. "Lo spazio per il dialogo rimane", ha osservato Le Drian in riferimento al confronto tra Mosca e Washington sulle garanzie di sicurezza. "La Francia e i suoi partner rimangono determinati a lavorare su questo ed a contribuire", ha affermato Le Drian. Secondo il ministro degli Esteri francese, la scelta del dialogo dipende da Mosca che deve dimostrare di avere "una volontà sincera" in tale direzione, mentre al momento "non c'è corrispondenza tra le parole e le azioni della Russia".(Frp)