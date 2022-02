Germania-Nato: Scholz a Monaco, garantiamo rispetto articolo 5 Patto atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la sua “speciale responsabilità in Europa”, la Germania garantisce “in maniera incondizionata” il rispetto dell'articolo 5 del Patto atlantico, che impegna gli Stati parte della Nato alla mutua difesa in caso di aggressione. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Il capo del governo federale ha aggiunto che la Germania mostra “solidarietà pratica” nella Nato, con l'aumento del proprio contingente in Lituania nel quadro della Presenza avanzata rafforzata (Efp) dell'Alleanza atlantica in Polonia e nei Paesi del Baltico. Scholz ha, infine, fatto riferimento alla partecipazione dell'aeronautica tedesca alla missione della Nato in Bulgaria e Romania per la polizia aerea del proprio fianco sud-orientale. (Geb)