Libia: premier Dabaiba, in questa fase vogliamo “solo le elezioni”

- Il primo ministro del governo ad interim di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha dichiarato durante una cerimonia per celebrare l’anniversario della Rivoluzione di febbraio a Tripoli che “la Libia rimarrà unita e non può essere influenzata da persone o Paesi stranieri”. "In questa fase vogliamo elezioni e nient'altro che elezioni", ha dichiarato Dabaiba, la cui leadership è stata messa in discussione dalla Camera dei rappresentanti libica lo scorso 10 febbraio con la nomina a premier dell’ex ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale, Fathi Bashagha. Rivolgendosi ad una folla di sostenitori giunti in Piazza dei Martiri a Tripoli per celebrare l'anniversario della Rivoluzione di febbraio, Dabaiba ha aggiunto: "Alle persone che ora mi ascoltano dico: diciamo sì alle elezioni, no a fasi transitorie”. "Faccio appello ai miei fratelli in Parlamento, al Consiglio di Stato e alle agenzie statali. Dobbiamo ascoltare e la voce dei libici”, ha dichiarato Dabaiba rivolgendosi alla folla. “Siete voi che decidete in questa fase. Vogliamo elezioni e nient'altro che elezioni". Dabaiba ha proseguito ricordando che ci sono “tre milioni di libici che hanno il diritto di parlare, e nessuna persona o setta può rubare i loro diritti". Secondo il premier libico, non si può ritornare “alla guerra o alle divisioni”. "L'obiettivo è tenere le elezioni a giugno, e domani o dopodomani annunceremo la tabella di marcia, ma oggi è una festa", ha concluso Dabaiba.(Lit)