Ucraina: ministro Esteri Kuleba inizia tour in Germania, Belgio e Usa, mercoledì vedrà Blinken

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba si recherà in visita in Germania, Belgio e Stati Uniti dal 19 al 23 febbraio. Durante la sua visita a Washington, il capo della diplomazia ucraina incontrerà il segretario di Stato Usa Antony Blinken e discuterà di come garantire la protezione del suo Paese " dall'aggressione russa" e rafforzare la sua capacità di difesa. Lo ha riferito l’ufficio stampa del ministero degli Esteri ucraino. "Dmytro Kuleba visiterà la Germania, il Belgio e gli Stati Uniti, dal 19 al 23 febbraio. Il ministro degli Affari esteri effettuerà visite all'estero per partecipare a eventi dell'Ue e dell'Onu e terrà dei colloqui con gli Stati Uniti per coordinare gli sforzi dell'Ucraina e dei Paesi partner per attuare una strategia globale per dissuadere la Federazione Russa da ulteriori aggressioni, rafforzando la sicurezza del nostro Stato e dei suoi cittadini. Il 22 febbraio, a Washington, Dmytro Kuleba, terrà colloqui con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, per discutere della protezione dell'Ucraina da un'ulteriore aggressione russa, del rafforzamento della capacità di difesa del nostro Paese e garantire la sua stabilità economica e finanziaria", si legge nella nota. (Rum)