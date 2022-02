Kosovo: inviato speciale britannico Peach, Londra partner per affrontare minacce alla regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito rimane un fermo partner del Kosovo ed è impegnato ad affrontare le minacce alla stabilità della regione. Lo ha detto l'inviato speciale britannico per i Balcani, Stuart Peac, in un video postato sui suoi canali socia. Secondo Peach, quello del ruolo di inviato speciale è di sostenere il lavoro del Regno Unito nel promuovere la stabilità e la prosperità nella regione. "Alcune delle mie priorità includono la promozione di solide istituzioni democratiche, la lotta alla criminalità organizzata grave e l'incoraggiamento alla risoluzione di questioni legate al retaggio come i crimini di guerra e le persone scomparse. Collaboro inoltre con i nostri partner a sostegno del dialogo Kosovo-Serbia facilitato dall'Ue. Queste sono priorità per il Kosovo così come per il Regno Unito e non vedo l'ora di lavorare con voi su di esse", ha aggiunto. L'inviato ha sottolineato che durante la sua visita nel Paese ha avuto l'opportunità di discutere del futuro del Kosovo e del ruolo che il Regno Unito può svolgere. "Sebbene ci concentriamo naturalmente su tutto il lavoro che deve ancora essere svolto, la mia impressione è che ci siano molti progressi di cui essere orgogliosi. In un lasso di tempo relativamente breve, il Kosovo si è sviluppato in una democrazia ben funzionante, sulla strada all'integrazione euro-atlantica e sta adottando misure importanti per contrastare la corruzione e rafforzare lo stato di diritto", ha proseguito. "Il Regno Unito rimane, come sempre, un partner fermo del Kosovo e si impegna ad affrontare le minacce alla stabilità e alla sicurezza di questa regione", ha concluso. (segue) (Alt)