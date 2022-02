Ucraina: presidente Kosovo, preoccupazione per palese abuso di potere della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è profondamente preoccupato per gli eventi in Ucraina e ha espresso sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alla sovranità e integrità territoriale del Paese. Lo ha detto la presidente kosovara, Vjosa Osmani, in una intervista all'emittente britannica "Times Radio". "Crediamo fermamente che quello che sta succedendo sia un palese abuso di potere e una violazione del diritto e delle pratiche internazionali da parte della Russia", ha affermato Osmani aggiungendo che l'Ucraina è un "Paese libero e indipendente" e spetta al suo popolo prendere decisioni sul proprio futuro. "Se permettiamo ad un vicino che ha semplicemente un Esercito molto più grande e più forte di concentrare le proprie forze intorno al tuo confine per decidere sul tuo futuro perché è aggressivo, perché è autocratico, e se permettiamo la pacificazione verso questo tipo di politiche, allora stiamo creando effetti di ricaduta con il resto del mondo dove gli autocrati, attraverso l'uso della forza, sia fisica che digitale, possono decidere sul futuro di altri popoli sovrani, il che non dovrebbe essere il caso". Osmani ha avvertito che la situazione in Ucraina potrebbe avere ripercussioni più ampie, in particolare nei Balcani occidentali dove, ha affermato, la Russia cerca attivamente di destabilizzare la regione "per procura con la Serbia". (Alt)