Kosovo: iniziativa civica della presidente Osmani Guxo registrata come partito politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa civica Guxo, fondata dalla presidente del Kosovo Vjosa Osmani, è stata registrata come un partito politico oggi dalla Commissione elettorale centrale del Paese. La ministra degli Esteri kosovara Donika Gervalla, esponente di primo piano di Guxo, ha osservato che l'iniziativa civica "è entrata oggi nel percorso istituzionale". "Questa iniziativa ha un successo straordinario", ha affermato Gervalla spiegando che Guxo è un partito di centro-destra aperto al contributo di tutti. L'iniziativa civica Guxo, lanciata dalla presidente Osmani dopo aver abbandonato il partito Lega democratica del Kosovo (Ldk), ha partecipato alle ultime elezioni politiche in Kosovo, nel febbraio 2021, in alleanza con il Movimento Vetevendosje del premier Albin Kurti. (Alt)