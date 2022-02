Bosnia-Kosovo: presidente bosniaco Komsic invia auguri per Giornata indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di turno della Bosnia Erzegovina Zeljko Komsic ha inviato i propri auguri all'omologa kosovara, Vjosa Osmani, in occasione della Giornata dell'indipendenza che si celebra oggi in Kosovo. "Auguro a tutti i cittadini del Kosovo e a Lei personalmente, a nome mio e dei cittadini della Bosnia Erzegovina, un felice Giorno dell'Indipendenza. Incoraggiati e lieti per il miglioramento delle relazioni tra due Paesi amici, siamo convinti che il percorso di cooperazione economica, politica e di qualsiasi altro tipo e le relazioni amichevoli tra la Bosnia Erzegovina e la Repubblica del Kosovo saranno di particolare importanza per i cittadini del nostro Paesi nel prossimo futuro", ha dichiarato Komsic. Secondo il presidente di turno ed esponente croato della presidenza tripartita, la Bosnia Erzegovina e il Kosovo condividono le priorità strategiche in politica estera, l'adesione alla Nato e all'Unione europea. "Solo insieme e in collaborazione con partner che condividono gli stessi valori possiamo raggiungere il nostro obiettivo", si legge nel messaggio di Komsic. Il presidente di turno bosniaco, ricorda l'emittente "N1", era stato invitato a recarsi in visita in Kosovo ma ha dovuto declinare per impegni presi in precedenza. (Seb)