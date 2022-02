Kosovo: presidente tedesco Steinmeier, lotta alla corruzione cruciale per adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata è un compito fondamentale per il Kosovo. E' quanto sottolinea il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in una lettera inviata all'omologa kosovara, Vjosa Osmani, in occasione del 14mo anniversario dell'indipendenza che ricorre domani 17 febbraio. "La Germania sostiene fortemente la prospettiva della Repubblica del Kosovo nell'Ue", dichiara Steinmeier evidenziando l'importanza di proseguire con l'agenda delle riforme in particolare riguardo la lotta alla corruzione. "Questo sarà un fattore centrale nel creare prospettive per i giovani in Kosovo, per rafforzare l'economia, per creare nuovi investimenti e posti di lavoro", osserva il presidente tedesco. Secondo Steinmeier, in ogni caso, il dialogo con la Serbia "rimane probabilmente la più grande sfida di politica estera per il Kosovo".(Alt)