Kosovo: ministero degli Esteri, nuova strategia su riconoscimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri e della Diaspora kosovara ha redatto la strategia per i nuovi riconoscimenti. Lo ha confermato oggi il viceministro degli Affari esteri e della Diaspora Kreshnik Ahmeti, alla tavola rotonda dell'organizzazione non governativa Pips. "Inoltre, il Kosovo dovrebbe presto stabilire relazioni bilaterali con diversi Paesi", ha affermato Ahmeti secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk". Il ministro ha affermato che non vi è alcuna moratoria sull'adesione alle organizzazioni internazionali e nuovi riconoscimenti. "Abbiamo stabilito un elenco di priorità e quando sarà il momento, faremo domanda", ha aggiunto. Presentando il lavoro della diplomazia durante il primo anno del governo guidato da Albin Kurti, Ahmeti ha affermato che l'obiettivo principale è stato il funzionamento e la riorganizzazione del ministero. (Alt)