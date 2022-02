Kosovo: presidente Osmani incontra ambasciatore olandese, "turno dell'Ue di mantenere promesse"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro, Vjosa Osmani, ha incontrato l'ambasciatore olandese in Kosovo, Carin Lobbezoo. Durante la riunione sono state discusse la situazione generale in Kosovo, la pandemia di Covid-19 e le possibilità di intensificare la cooperazione tra Kosovo e Paesi Bassi, secondo quanto riportato dai media kosovari. Osmani ha ribadito che Pristina ha già soddisfatto i criteri per la liberalizzazione dei visti, quindi in questo contesto ha espresso la speranza di avere il sostegno dello Stato olandese. Secondo Osmani, è il turno dell'Unione europea "di mantenere la promessa fatta ai cittadini del Kosovo in merito alla liberalizzazione dei visti". Nel corso dell'incontro sono stati discussi gli sviluppi nella regione e la necessità di integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali nell'Ue oltre alla cooperazione politica ed economica tra i Paesi Bassi e il Kosovo. Osmani ha sottolineato che il Kosovo ha compiuto passi sostanziali nello stato di diritto e nella creazione di un ambiente adatto per gli investitori stranieri. Al termine dell'incontro, Lobbezoo ha consegnato a Osmani il telegramma di congratulazioni del re dei Paesi Bassi Willem-Alexander, in occasione del 14mo anniversario dell'indipendenza del Kosovo. (Alt)