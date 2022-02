Kosovo: inviato Usa Escobar, dialogo con Serbia abbia focus su reciproco riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, resta impegnata nella regione dei Balcani occidentali. Lo ha detto l'inviato degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, in una seduta della commissione Esteri del senato Usa, secondo quanto riferisce la stampa kosovara. “Balcani forti integrati in un’Europa forte rendono più solida la partnership transatlantica”, ha dichiarato. Escobar ha sottolineato la necessità di dialogo e di compromesso nella regione. “Sosteniamo il dialogo agevolato per normalizzare le relazioni tra Kosovo e Serbia”, ha detto, aggiungendo di credere che questo dialogo “debba essere incentrato sul riconoscimento reciproco”. (Alt)