Serbia: radicali presentano lista elettorale in vista del voto di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito radicale serbo (Srs) ha presentato alla Commissione elettorale della Repubblica (Rik) la lista elettorale in vista del voto del 3 aprile. Secondo quanto riferisce l'agenzia "Beta", la lista contiene i nomi di 250 candidati per le elezioni parlamentari. Il leader dell'Srs, Aleksandar Seselj, ha dichiarato che i candidati sono tutti esponenti della forza politica e che non ci sono "cantanti, intrattenitori o atleti in pensione". Seselj ha aggiunto che sono state raccolte circa 12 mila firme di sostegno fra i cittadini in un periodo di tempo relativamente breve e nonostante il partito non godesse di "alcune circostanze privilegiate per raccogliere quelle firme, come (invece hanno) i partiti al governo". Seselj si è infine detto convinto che i radicali saranno "l'opzione politica nazionale più forte nel Parlamento serbo, un'opzione politica che sarà un ostacolo per strappare il Kosovo dall'integrità territoriale della Serbia, che rappresenterà sempre la Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) e la sua sopravvivenza, così come l'interesse nazionale del popolo serbo". Il Partito radicale avvierà ufficialmente oggi la campagna elettorale con gli slogan "Sotto la bandiera della Serbia" e "Seselj primo ministro". (Seb)