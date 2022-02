Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nel corso della riunione, inoltre, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, ha deliberato l'attribuzione al Commissario unico Generale dell'Arma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, del compito di messa in sicurezza della discarica di Malagrotta (Roma). Il Commissario ha il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento della discarica di Malagrotta alla normativa vigente, in ragione della procedura di pre-infrazione Eu Pilot n. 9068/16 Envi, per presunte violazioni della direttiva 1999/31/CE sulla chiusura e fase post-operativa. All'esame della delibera ha preso parte, per conto del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l'assessore alle politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, Massimiliano Valeriani, appositamente invitato. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato: su proposta del Presidente Mario Draghi, vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, la nomina a Presidente aggiunto della Corte del Presidente di sezione Tommaso Miele; su proposta del Presidente Mario Draghi, vista l'indicazione del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, la nomina della dottoressa Antonella Manca a consigliere della Corte presso la sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia. (segue) (Com)