Ucraina: Blinken accetta invito Lavrov per incontro il 23 febbraio

- La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha confermato che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, incontrerà il prossimo 23 febbraio il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, per discutere di questioni di sicurezza, nonché delle tensioni riguardanti l'Ucraina. La portavoce ha precisato che la riunione andrà a svolgersi solo se Mosca, nel frattempo, non invaderà l'Ucraina. "(Blinken) incontrerà l’omologo russo (Lavrov) mercoledì prossimo, a meno che (i russi) non invadano. Penso che ieri il segretario di Stato sia stato molto chiaro sul fatto che crede che la Russia possa attaccare l'Ucraina. Naturalmente, loro possono cambiare idea o decidere di non attaccare e terremo aperta la porta della diplomazia", ha detto Psaki.(Nys)