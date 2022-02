Ucraina: Usa, pronti a sanzioni contro Russia ma nessuno stop a sistema Swift

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano sul tavolo tutte le opzioni percorribili circa il pacchetto di sanzioni da imporre alla Russia in caso di invasione dell'Ucraina, ma è improbabile che si vedano misure che prendano di mira l'accesso al sistema di pagamento Swift (Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali). Lo ha detto il vice consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Daleep Singh. "Tutte le opzioni rimangono sul tavolo, ma probabilmente non ci sarà Swift nel pacchetto di lancio iniziale. Abbiamo altre misure severe che possiamo adottare, i nostri alleati e partner sono pronti ad adottare insieme a noi e che non hanno gli stessi effetti", ha detto Singh durante una conferenza stampa alla Casa Bianca.(Nys)