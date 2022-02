Donbass: forte esplosione avvertita a Luhansk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una forte esplosione è stata avvertita a Luhansk, capitale de facto dell'omonima autoproclamata repubblica separatista del Donbass. L'esplosione è stata riportata dal corrispondente dell'agenzia di stampa russa "Ria Novosti" presente sul posto, così come dal canale Telegram ufficiale delle autorità di Luhansk. Oggi pomeriggio alle 19 (le 17 in Italia) un'esplosione è avvenuta nel centro di Donetsk, anche in questo caso capitale de facto dell'omonima autoproclamata repubblica separatista nell'area orientale dell'Ucraina. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la deflagrazione è stata causata da un ordigno piazzato sotto la macchina di un rappresentante militare della regione separatista. (Rum)