Ucraina: per Usa e alleati Nato rischio attacco russo “molto concreto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e gli alleati della Nato ritengono “molto concreto” il rischio che la Russia proceda con un attacco a danno dell’Ucraina. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto diramato al termine del colloquio in videoconferenza che questa sera ha coinvolto i leader degli Stati in questione. I partecipanti si sono detti "tutti concordi sul fatto che il pericolo di un attacco russo all'Ucraina sia molto reale”.(Nys)