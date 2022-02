Ucraina: Stoltenberg, in Europa massima concentrazione di militari da fine Guerra fredda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento in Europa è presente la più grande concentrazione di forze militari in Europa dalla fine della Guerra Fredda. Lo a detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg all'emittente televisiva tedesca "Zdf". "Non c'è dubbio che ora abbiamo la più grande concentrazione di forze militari in Europa dalla fine della Guerra Fredda in Europa", ha detto Stoltenberg, arrivato a Monaco per partecipare domani alla Conferenza sulla sicurezza. Stoltenberg ha affermato che la Russia ha capacità tali da poter "lanciare un attacco senza preavviso" contro l'Ucraina. "Non conosciamo le intenzioni, i piani della Russia", ha detto il segretario generale dell'Alleanza atlantica. Stoltenberg ha affermato che non c'è stato alcun segno di riduzione dell'escalation dalla Russia e che "al contrario, abbiamo visto che l'ammasso di truppe (al confine con l'Ucraina) prosegue". (Geb)