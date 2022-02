Ucraina: Biden, con alleati risposta di unità e determinazione verso Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante gli sforzi russi per dividere gli Stati Uniti al loro interno e dagli alleati, il messaggio che Usa e partner inviano a Mosca è di unità, determinazione e risolutezza. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo aver sentito in due videoconferenze distinte diversi leader di paesi alleati come Italia, Germania, Francia, Polonia, Romania, Regno Unito, Canada, Commissione europea, Consiglio europeo e Nato e un gruppo bipartisan di legislatori statunitensi.(Nys)