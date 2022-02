Ucraina: Biden, illogico pensare che Kiev possa attaccare i russi in questo momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che “basta la logica” a spiegare che l’Ucraina non avrebbe alcun interesse in questo momento a provocare i separatisti filo-russi nei suoi territori, dal momento che 150 mila unità delle Forze armate di Mosca sono ammassate al confine ucraino. Biden si è espresso in questi termini parlando dalla Casa Bianca degli ultimi sviluppi circa le tensioni fra Russia e Ucraina. “Negli ultimi giorni abbiamo visto violazioni del cessate il fuoco da parte dei combattenti appoggiati dalla Russia per provocare l’Ucraina nel Donbass”, ha affermato Biden, in riferimento all’attacco che ha colpito una scuola dell’infanzia (inizialmente attribuito all’esercito di Kiev come “pretesto” per avviare le ostilità).(Nys)