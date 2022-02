Ucraina: Germania e Francia, aumento violazioni cessate il fuoco altamente preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento delle violazioni del cessate il fuoco, registrato negli ultimi giorni sulla linea di contatto nel Donbass, è “altamente preoccupante”. È quanto affermano i ministri degli Esteri di Germania e Francia, Annalena Baerbock e Jean-Yves Le Drian, in una dichiarazione congiunta. Baerbock e Le Drian condannano “l’impiego di armi pesanti e il bombardamento indiscriminato di aree civili, che costituiscono una “chiara violazione degli accordi di Minsk”. I ministri degli Esteri di Germania e Francia prendono atto degli annunci delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk sull’evacuazione dell popolazione in Russia come “cosiddetta misura precauzionale in anticipazione di un possibile attacco da parte dell’Ucraina”. Al riguardo, Baerbock e Le Drian non osservano “alcun motivo per queste affermazioni” ed esortano la Russia a “esercitare la propria influenza sulle autoproclamate repubbliche per incoraggiare la moderazione e contribuire alla riduzione della tensione”. Baerbock e Le Drian si dicono poi “preoccupati” dall’ipotesi che “incidenti inscenati” vengano sfruttati come “pretesto per una possibile escalation militare”. (segue) (Geb)