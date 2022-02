Ucraina: Germania e Francia, aumento violazioni cessate il fuoco altamente preoccupante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Germania e Francia accolgono con favore il tentativo dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) di riunire una seduta straordinaria del Gruppo di contatto trilaterale, al fine di “disinnescare la tensione e affrontare la situazione attuale”. Baerbock e Le Drian esprimono quindi “rammarico” per il rifiuto di unirsi ai colloqui avanzato dai “rappresentanti di fatto delle repubbliche autoproclamate” di Donetsk e Luhansk. “Continuiamo a esprimere la nostra grave preoccupazione per l’enorme dispiegamento delle Forze armate russe all’interno e intorno all’Ucraina”, sottolineano Baerbock e Le Drian. I ministri degli Esteri di Germania e Francia esortano, infine, la Russia a contribuire alla “de-escalation con un ritiro sostanziale” dei propri reparti dalla “prossimità” dei confini dell’Ucraina. (Geb)