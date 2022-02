Ucraina: Osce, profonda preoccupazione per aumento violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Polonia e presidente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Zbigniew Rau, insieme al segretario generale Helga Maria Schmid hanno espresso "profonda preoccupazione" per l'aumento della violenza lungo la linea di contatto in Ucraina orientale. "Siamo profondamente preoccupati per il segnalato aumento significativo della violenza armata nell'Ucraina orientale. Ribadiamo la necessità di astenersi dall'uso della forza e di ridurre una situazione già tesa. La moderazione, il dialogo e la responsabilità sono fondamentali. Deploriamo la diffusione di disinformazione su un'imminente azione militare da parte delle forze governative ucraine; ciò colpisce in modo critico la popolazione civile nella zona di conflitto", si legge nella relativa nota ufficiale. "La retorica sempre più ostile e infiammata che abbiamo ascoltato di recente mina gli sforzi per promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza e aumenta i rischi di ulteriore confronto ed escalation", prosegue. "Ribadiamo il nostro pieno sostegno agli sforzi del Gruppo di contatto trilaterale e della Missione speciale di monitoraggio dell'Osce in Ucraina, che, nonostante le difficili circostanze, continua ad attuare il suo mandato. Il monitoraggio imparziale della Missione e il rapporto sulla situazione della sicurezza sono più importanti che mai", conclude la nota. (Vap)