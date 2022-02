Regno Unito: Johnson ha inviato risposte questionario su feste a Downing street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha risposto al questionario inviato dalla polizia in merito al cosiddetto "partygate", le feste avvenute a Downing Street in violazione delle norme anti Covid-19. Lo riferisce un portavoce di Downing Street. Johnson, così come circa altri 50 funzionari pubblici, sono oggetto dell'indagine della polizia e hanno dovuto rispondere a delle domande sulla loro potenziale partecipazione a tali eventi non autorizzati. Al termine dell'indagine saranno comminate delle sanzioni nei confronti di coloro che hanno effettivamente violato le restrizioni anti-Covid. Johnson, secondo quanto riferito dai media britannici, avrebbe preso parte ad almeno tre eventi non autorizzati. (Rel)