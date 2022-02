Colombia: lancio di pietre contro hotel dove si svolge foro regionale di Vox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un centinaio di manifestanti ha attaccato venerdì con un fitto lancio di pietre l'albergo dove è in corso il primo foro regionale latinoamericano promosso dal partito ultraconservatore spagnolo Vox, a Bogotà, in Colombia. L'aggressione, attribuita da esponenti di Vox al gruppo di sinistra "primera linea" protagonista della stagione di proteste contro il governo di Ivan Duque, è stata respinta con l'intervento delle forze dell'ordine, riferisce il quotidiano "El Espectador". La manifestazione era stata convocata dall'organizzazione "Rash Bogotà" e dal "Coordinamento antifascista" che si oppongono alla presenza in Colombia di un movimento considerato come "la punta di lancia del neofascismo internazionale". Da parte di Vox si accusa invece il candidato della sinistra alle prossime elezioni presidenziali in Colombia, Gustavo Petro, di aver promosso le proteste. (segue) (Mec)