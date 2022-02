Colombia: lancio di pietre contro hotel dove si svolge foro regionale di Vox (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Foro che si svolge nel centro congressi dell'Hotel Radisson di Bogotà, è organizzato dalla fondazione Disenso e la scelta della capitale della Colombia come sede del primo incontro regionale è in linea con gli obiettivi della Carta di Madrid, un documento a cui hanno aderito diversi esponenti della destra ultraliberale latinoamericana e che si propone di "contrastare l'avanzata del comunismo nella Iberosfera". "Oggi questo Paese si trova ad affrontare una grave minaccia che mette a rischio la libertà dei cittadini, i pilastri dello Stato di diritto e la stessa democrazia", ​​ha affermato durante il suo intervento il direttore della fondazione, Jorge Frias, in merito alle elezioni presidenziali che si terranno a maggio. Il riferimento diretto è alla possibile vittoria di quello che ha definito come "il terrorista" Gustavo Petro, principale candidato della sinistra. (segue) (Mec)