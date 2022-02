Colombia: lancio di pietre contro hotel dove si svolge foro regionale di Vox (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito della destra radicale spagnola ha stretto da tempo contatti con alcuni dei principali leader conservatori della regione oltre che con partiti nazionalisti con l'obiettivo di costruire una "alleanza anticomunista". Durante il 2021 rappresentanti della fondazione Disenso hanno visitato diversi paesi dell'America Latina per aggiungere sostenitori alla "Carta di Madrid". Lo stesso Abascal a settembre si è recato in Messico per promuovere il documento. Tra i firmatari latinoamericani della "Carta" figurano l'ex candidato alla presidenza del Cile per il partito Repubblicano, José Antonio Kast, l'ex candidata alla presidenza del Perù, Keiko Fujimori, il figlio del presidente del Brasile, Eduardo Bolsonaro oltre a numerosi parlamentari di Messico e Argentina. Pur non figurando tra i firmatari del documento, tra i partecipanti del Foro di Bogotà c'è anche l'ex ministro degli Esteri del Brasile, Ernesto Araujo. (Mec)