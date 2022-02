Usa: Biden firma legge per evitare interruzione attività governo fino all'11 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato la legge necessaria a evitare l'interruzione delle attività governative - il cosiddetto "shutdown" - almeno fino all'11 marzo. Lo rende noto la Casa Bianca. "Venerdì 18 febbraio 2022, il presidente ha firmato in legge l'ulteriore estensione della norma sul finanziamento del governo", che prevede stanziamenti per l'anno fiscale 2022 alle agenzie federali fino all'11 marzo 2022, per il proseguimento di progetti e attività del governo federale", ha affermato la Casa Bianca in una nota.(Nys)