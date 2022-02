Usa-Qatar: incontro Blinken-Al Thani, focus su Ucraina e Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Monaco di Baviera il ministro degli Affari esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che le parti hanno discusso della crisi in Ucraina e della pressante necessità per la Russia di allentare la tensione. Blinken ha ringraziato Al Thani per la generosità del Qatar e la continua disponibilità a collaborare negli sforzi per assistere il popolo afghano.(Nys)