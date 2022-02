Colombia: rapporto Giurisdizione speciale per la pace (Jep), "2021 anno più violento da Accordi di pace" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le migrazioni interne di intere comunità (desplazamientos) come conseguenza della violenza e delle minacce e della guerra tra i gruppi armati nati dalla dissoluzione delle Farc e dediti al traffico di droga, la Jep informa di almeno 146 comunità costrette a abbandonare il loro territorio. In termini statistici nel 2021 i desplazamientos hanno segnato un incremento del 200 per cento su anno con 72.300 persone sfollate. Nei 228 combattimenti registrati tra forze armate, polizia e gruppi irregolari hanno perso la vita 329 persone (64 dell'esercito, 21 della polizia, 4 della marina, 24 civili e 192 appartenenti alle milizie). Secondo la Jep sono tre i gruppi principali che operano nel Paese: l'Esercito di liberazione nazionale (Eln), con presenza in 294 municipi; i dissidenti ex Farc sotto la guida di "Gentil Duarte", con 28 unità; il Clan del Golfo, con presenza nel 20 per cento del territorio". (Mec)