Haiti: rappresentante Onu, situazione nel Paese ancora "tesa e polarizzata"

- Nonostante alcuni segnali di miglioramento in relazione alla crisi politica, economica e umanitaria che affligge Haiti e che è stata acuita dall'assassinio del presidente Joivenel Moise, lo scorso anno, la situazione rimane "tesa e altamente polarizzata". Lo ha dichiarato il rappresentante delle Nazioni Unite (Onu) ad Haiti, Helen La Lime, nella sua relazione presentata al Consiglio di sicurezza. La Lime, si legge in una nota pubblicata venerdì, ha sottolineato "la necessità di riforme strutturali per contrastare la violenza delle bande, affrontare l'impunità e la corruzione, rafforzare il sistema giudiziario e trasformare in modo sostenibile l'economia". Il rappresentante Onu ha esortato in questo senso "le parti interessate haitiane" a porre "l'interesse nazionale al di sopra delle proprie aspirazioni". "Il successo sarà determinato dalla loro volontà collettiva di scendere a compromessi", ha detto. (segue) (Nys)