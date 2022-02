Haiti: rappresentante Onu, situazione nel Paese ancora "tesa e polarizzata" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'inviato Onu la relativa calma che si è osservata nel Paese il 7 febbraio – data in cui il mandato del defunto presidente Moise sarebbe ufficialmente terminato – "è stata un buon segno". La Lime ha tuttavia denunciato che i gruppi criminali armati hanno ancora "una forte presa sulla vita economica e sociale di milioni di persone" e che "il loro uso indiscriminato di rapimenti, omicidi, nonché violenza sessuale e di genere, come mezzo per terrorizzare le popolazioni locali nella lotta per estendere il loro controllo territoriale è particolarmente aberrante". "Le forze di polizia sovraccariche, a corto di personale e con risorse insufficienti, non possono da sole limitare l'allarmante aumento dell'insicurezza generata dalle bande", ha aggiunto. (segue) (Nys)