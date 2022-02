Haiti: rappresentante Onu, situazione nel Paese ancora "tesa e polarizzata" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso l'inviato Onu ha esortato a rafforzare il "controllo delle armi illegali" unitamente allo sviluppo di "progetti socio-economici e attività di reinserimento volti a generare lavoro e reddito nei quartieri più colpiti dal flagello della violenza delle bande". Il funzionario delle Nazioni Unite ha elogiato le autorità haitiane per la strategia nazionale di riduzione della violenza nella comunità che ha portato alla riapertura di diverse scuole nei quartieri di Port-au-Prince di Cité Soleil e La Saline. "Questi successi offrono la speranza che azioni governative risolute e coordinate portino alla fornitura di servizi di base aggiuntivi in queste comunità, nonché alla loro estensione ad altre aree", ha affermato. "Il nostro continuo supporto è fondamentale per il successo di questo sforzo", ha aggiunto. (segue) (Nys)