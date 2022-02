Haiti: rappresentante Onu, situazione nel Paese ancora "tesa e polarizzata" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 600 milioni di dollari la cifra che la comunità internazionale ha promesso di donare ad Haiti per riparare i danni creati dal terremoto dello scorso agosto (magnitudo 7,2). Lo ha detto la vice segretaria generale delle Nazioni Unite, Amina Mohammed, al fianco del primo ministro ad interim, Ariel Henry, a chiusura della conferenza internazionale dei donatori, tenuta mercoledì nella capitale Port au Prince. "Haiti si trova di nuovo a un bivio. Occorre proteggere anni di investimenti sulla stabilità e lo sviluppo. Non c'è dubbio che le istituzioni nazionali sono pronte a guidare coordinare la ricostruzione", ha detto la funzionaria, secondo cui "non è il momento di arrendersi". La cifra, evidenzia il quotidiano "Le Nouvelliste", rappresenta il 30 per cento del totale atteso dalle autorità per completare la ricostruzione, due miliardi di dollari. (segue) (Nys)