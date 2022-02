Haiti: rappresentante Onu, situazione nel Paese ancora "tesa e polarizzata" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria ha comunque invitato ad "apprezzare" i contributi versati, "qualunque essi siano", assicurando che le Nazioni Unite confermano solidarietà al governo e "continueranno ad appoggiare gli sforzi per la rinascita del Paese". Dopo aver insistito sulla necessità di indirizzare le risorse a progetti e persone che ne hanno reale necessità, Amina ha inoltre annunciato l'attivazione di un programma speciale per controllare la corretta ricezione e la spesa dei fondi in modo trasparente e organizzato. Henry ha da parte sua promesso che lo stesso governo haitiano metterà mano al portafoglio, attivando un piano di finanziamento per la ricostruzione con fondi del Tesoro. (segue) (Nys)