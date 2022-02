Business news: Spagna, aziende chiedono meccanismi di revisione prezzi manutenzione strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione delle imprese di manutenzione e gestione delle infrastrutture spagnole (Acex) ha chiesto che il governo approvi meccanismi di revisione dei prezzi per i nuovi contratti di servizio di manutenzione stradale e che introduca anche formule di compensazione per progetti già in corso. Lo riferisce il quotidiano "El Economista". Acex comprende, attraverso le sue filiali, imprese di costruzione come Acciona, Fcc, Sacyr, Ohla,Comsa, Pavasal, Becsa e le francesi Vinci, Eiffage, il fondo di investimento spagnolo Portobello. Alcune delle materie prime fondamentali, infatti, hanno visto un aumento senza precedenti dal 2020: tra gli altri, l'alluminio 60 per cento, i materiali bituminosi del 45 per cento, la plastica 47 per cento. Tutto ciò porta le aziende a incorrere in significativi superamenti dei costi dei progetti. "Il problema generato dall'inflazione, il costo extra delle materie prime, del carburante e dell'energia è tanto importante nei contratti di lavoro quanto nei contratti di manutenzione", ha detto Acex in un comunicato sostenendo che la manutenzione delle strade continua ad essere "maltrattata" e sembra che solo l'esecuzione delle opere sia "importante". Il presidente di Acex, Pablo Saez, ritiene "giusto" che i contratti di manutenzione stradale abbiano una revisione dei prezzi e che si risolva il problema dei contratti attuali che sono stati assegnati senza una clausola di revisione. Per questo motivo è "necessario un urgente cambiamento della legge", spiega Saez. (Spm)