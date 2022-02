Business news: Spagna, a giugno inaugurazione prolungamento banchina porto Huelva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno di quest'anno sarà inaugurato il prolungamento della linea di ormeggio della banchina sud del porto di Huelva, in Andalusia, che è attualmente in fase di completamento da parte della società spagnola Ferrovial. Come riferisce il quotidiano "Huleva Informacion", sarà una delle più importanti opere portuali degli ultimi decenni della regione con un costo complessivo di circa 40 milioni di euro. Per il porto, è sfruttare il prolungamento della banchina di 225 metri per favorire la diversificazione del traffico. Attualmente, nei suoi impianti operano due linee di traffico regolare con le Isole Canarie (operate dalle compagnie di traghetti Balearia e Fred Olsen) che gli hanno permesso di diventare il porto di riferimento nel collegamento insulare, così come diverse linee di container con il nord dell'Europa. Ora sta facendo un ulteriore passo avanti per diventare un punto di riferimento per il traffico di container e soprattutto per il carico generale, il che apre una serie di possibilità per le operazioni che non sono state possibili fino ad ora. (Spm)