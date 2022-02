Business news: Repubblica Ceca, inflazione annua al 9,9 per cento a gennaio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione nella Repubblica Ceca a gennaio ha raggiunto il 9,9 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). Soltanto a dicembre 2021, l’inflazione annua era del 6,6 per cento. Si tratta del maggiore aumento dei prezzi al consumo dal luglio 1998, quando è stato pari al 10,4 per cento. A trainare l’aumento, ha spiegato il Csu, sono soprattutto i prezzi di case, acqua, gas, elettricità e carburanti. La crescita congiunturale, ovvero mese su mese, è stata del 4,4 per cento. (Vap)