Business news: Croazia, gruppo ceco Ppf conclude accordo per acquisto emittente televisiva Rtl

- Il gruppo di investimento ceco Ppf, attraverso la sussidiaria Cme, ha concluso un accordo per acquisire il 100 per cento dell’emittente televisiva privata “Rtl Hrvatska”. Lo ha reso noto la società con un comunicato. Il valore dell’operazione è di 50 milioni di euro e include diritti a lungo termine per l’uso del marchio Rtl sul mercato croato. L’accordo tra Cme e Rtl Group Central & Eastern Europe sarà soggetto a un controllo delle autorità competenti, ovvero l’autorità antitrust croata (Aztn) e l’agenzia per i media elettronici (Aem). Si prevede che l’operazione sarà conclusa entro nella prima metà del 2022. (Vap)