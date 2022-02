Covid: ministra Cooperazione tedesca a Monaco, pandemia è emergenza sociale, economica e politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 è “più di un’emergenza sanitaria, è un’emergenza sociale, economica e politica”. È quanto dichiarato dalla ministra della Cooperazione economica e dello Sviluppo tedesca, Svenja Schulze, alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Secondo Schulze, “è importante che tutti noi, come comunità internazionale, facciamo tutto il possibile per combattere la pandemia in tutto il mondo”. A tal fine, il vaccino contro il Covid-19 deve essere “disponibile per tutti in tutte le città e villaggi”. L’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha proseguito: “Abbiamo bisogno di denaro per portare i vaccini nel mondo”. Tuttavia, “ciò non è abbastanza”. Per Schulze, infatti, “il Covid-19 non è la prima e non sarà l’ultima pandemia”. La ministra della Cooperazione economica e dello Sviluppo tedesca ha concluso: “Dobbiamo agire prima, abbiamo bisogno di un’infrastruttura più resiliente”. (Geb)