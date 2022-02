Speciale scuola: De Petris (Leu), dare risposte concrete a studenti in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo Misto in Senato e capogruppo di Liberi e Uguali

19 luglio 2021

- Agli studenti in piazza oggi, per il terzo venerdì consecutivo, la politica deve saper dare risposte concrete, né repressive né paternalistiche. Lo scrive sui social la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris. "L'alternanza scuola-lavoro - prosegue - si è rivelata essere precisamente quel che noi temevamo e avevamo denunciato sin dall'inizio". "Non è neppur lontanamente accettabile che studenti muoiano mentre lavorano senza neppure essere pagati o mentre vanno e vengono dal luogo di lavoro, come è successo la settimana scorsa", aggiunge. (Rin)