Speciale energia: Balcani, ambasciatrice Usa in Albania elogia cooperazione con Ue su transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l'Unione europea concordano che la sicurezza energetica e l'energia pulita è più importante che mai: "In nessuno luogo possiamo vedere la potenza della collaborazione tra Usa e Ue per l'energia pulita meglio che nei Balcani occidentali". Lo ha dichiarato l'ambasciatrice Usa a Tirana, Yuri Kim, rilanciando su Twitter una dichiarazione del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, pronunciata in un recente incontro con l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell. "Gli Stati Uniti hanno sostenuto gli sforzi per collegare le reti energetiche nei Balcani occidentali con quelle dell'Ue per accelerare la transizione allontanandosi dal carbone e dagli altri carburanti fossili", ha ricordato l'ambasciatrice Usa evidenziando anche gli investimenti dell'Ue nella regione come per quanto riguarda il Piano d'azione dell'Agenda verde. "Abbiamo visto la differenza che possono fare questi sforzi", ha affermato Kim sottolineando infine l'importanza dell'accordo tra Albania e Kosovo per l'istituzione di un mercato dell'elettricità comune. (Alt)