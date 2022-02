Kosovo: Kfor, una tavola rotonda per il futuro delle municipalità di Rc-West (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della Polizia Locale di Dečane assieme al Comandante operativo regionale Tenente colonnello Nexhat Gutic, hanno confermato la loro piena disponibilità nel continuare la fruttuosa collaborazione instaurata nel corso degli anni con Kfor e, su richiesta del Colonnello Javarone, hanno espresso la fattibilità tecnica ed operativa nel sostenere in un prossimo futuro delle pattuglie congiunte per garantire la sicurezza delle aree di comune interesse. Il contingente italiano della missione Kfor, con l'espletamento dei suoi progetti di cooperazione civile militare, continuerà ad assicurare l'assolvimento del compito della missione secondo i dettami della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, al fine di garantire un ambiente sicuro e protetto per tutte le comunità che vivono in Kosovo. (Com)