Serbia: segretario di Stato Usa Blinken invia congratulazioni per Festa nazionale

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si è congratulato oggi con la Serbia in occasione della Festa nazionale del Paese balcanico. Blinken ha affermato che gli Stati Uniti sono un partner pronto al rafforzamento dei legami economici, della cooperazione in materia di sicurezza e del sostegno alla diversificazione energetica. "Ci impegniamo a sostenere la Serbia nel raggiungimento del suo obiettivo di integrazione europea e incoraggiamo una normalizzazione completa delle relazioni finalizzata al riconoscimento reciproco con il Kosovo, che contribuirebbe a una maggiore sicurezza e stabilità nella regione", ha affermato Blinken in una dichiarazione pubblicata dal Dipartimento di Stato Usa. Nel suo messaggio di congratulazioni, Blinken ha osservato inoltre che gli Stati Uniti e la Serbia hanno costruito forti legami negli ultimi 140 anni e che gli Stati Uniti non vedono l'ora di creare un futuro ancora più luminoso insieme come partner in Europa e sulla scena globale. (segue) (Seb)