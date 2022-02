Kosovo: premier Kurti, dialogo con la Serbia "non è inutile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo fra Kosovo e Serbia "non è inutile". Lo ha affermato il primo ministro kosovaro Albin Kurti, nel corso di una trasmissione televisiva sull'emittente "Rtk". Il capo del governo ha specificato inoltre come i mediatori nei colloqui fra Pristina e Belgrado "accettano e rispettano la sentenza della Corte costituzionale del Kosovo" in merito all'Associazione dei comuni a maggioranza serba. "Sono interessato a raggiungere un accordo il prima possibile, ma la Serbia non lo vuole. Non vuole cambiare la sua costituzione", ha detto ancora Kurti, spiegando che il riconoscimento reciproco non dovrebbe rimanere come obiettivo per la fine dei colloqui, ma al centro del negoziato bilaterale. (Alt)