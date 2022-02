Donbass: Lavrov, Russia verifica informazioni su invio mercenari da Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta verificando le informazioni secondo cui vengono reclutati mercenari in Kosovo, Albania e Bosnia ed Erzegovina per essere inviati nel Donbass. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all'emittente televisiva "Rt". "Il Kosovo e alcune altre parti dei Balcani occidentali stanno diventando terreno fertile per la criminalità, vi sono terroristi e spacciatori di droga", ha dichiarato il diplomatico russo. Lavrov ha poi sottolineato che vengono reclutati mercenari al fine di farli partecipare ai conflitti che continuano ad essere gradualmente fomentati, anche dagli Stati Uniti. (Rum)