Viabilità: Aspi, su D08 Diramazione Gallarate-Gattico chiusa per quattro notti stazione di Sesto Calende

- Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di riqualifica delle pensiline di stazione, sarà completamente chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata e in uscita, dalle 21 di lunedì 21 alle 5 di martedì 22 febbraio e dalle 5 di sabato 26 alle 5 di lunedì 28 febbraio, in modalità continuativa. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Besnate.(Com)