Governo: Cdm convocato alle 15:30, al termine conferenza stampa Draghi-ministri

- Il Consiglio dei ministri è stato convocato alle 15:30. Sul tavolo del governo l'esame del provvedimento per contenere gli aumenti in bolletta per famiglie, imprese ed enti locali. Sono previste anche misure per accelerare la produzione da fonti rinnovabili e incrementare estrazione e stoccaggio del gas. Nel pacchetto anche un fondo da 800 milioni per il settore dell’automotive. Il Consiglio dei ministri dovrebbe poi intervenire anche in materia di cessione del credito dei bonus edilizi. Al termine del Cdm il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una conferenza stampa con i ministri dell’Economia Franco, dello sviluppo economico Giorgetti, della Transizione ecologica Cingolani. (Rin)